Cade dal terzo piano mentre pulisce i vetri: tragedia a Solofra Comunità sotto choc. Il sindaco: siamo sconvolti

Dramma questo pomeriggio a Solofra, in provincia di Avellino, dove una donna è precipitata dal terzo piano di un alloggio ubicato tra via Scorza Nuova e via Sorbo. A. D. P. queste le iniziali della giovane donna precipitata al suolo, mentre con una amica stava effettuando alcune pulizie nell'appartamento di un parente. La donna è morta sul colpo, inutili i soccorsi arrivati tempestivi. Sul posto si sono portate anche le forze dell'ordine con il medico legale per gli accertamenti di rito. Per la signora non c'è stato nulla da fare. "Sono sconvolto - spiega il sindaco di Solofra Michele Vignola-. Ero impegnato in una riunione a Benevento quando sono stato avvisato. Mi sono subito precipitato in paese per stare vicino ai familiari. L'intera comunità è sconvolta. Una tragedia che ha travolto ogni famiglia della nostra comunità".