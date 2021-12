Muore a 23 anni. Gli amici: Addio Gimmy, il tuo sorriso sarà luce per gli angeli Il giovane di San Martino Valle Caudina morto nell'incidente su Via Variante. La comunità, il lutto

La comunità di San Martino Valle Caudina è sotto choc per la morte di Gianmarco Bracco, il 23enne morto nella notte tra domenica e lunedì in un tragico incidente stradale lungo Via Variante, la strada che collega i comuni caudini. Lutto cittadino sarà proclamato in occasione dei funerali del giovanissimo, ragazzo solare e operoso che di studio e lavoro aveva fatto scelta di vita. Da una prima ricostruzione l’auto guidata dal giovane, forse per il fondo stradale ghiacciato, si è schiantata contro il muro a margine della carreggiata. La salma di Gianmarco Bracco si trova nella morgue del Moscati di Avellino a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 23enne, si era laureato da poco in economia. Lavorava come barman in un locale lungo la via Appia. Domenica dopo una serata passata a Cervinara, dopo aver finito il suo turno di lavoro alleo ore18, stava tornando a casa. Ma su quella strada che da sempre percorreva ha trovato la morte.

Pasquale Pisano, sindaco di San Martino Valle Caudina annuncia il lutto cittadino e commenta: “siamo distrutti. Gianmarco era un ragazzo d’oro. Conosco personalmente la famiglia di questo ragazzo operoso e solare. Proclameremo il lutto cittadino in paese nel giorno dei funerali”. Sui social scorrono foto e ricordi di amici e conoscenti, parenti del ragazzo. Rino annota: “La tua generosità, la tua bontà e soprattutto la tua simpatia a subiti conquistato tutti noi. Con immenso dispiacere ti saluto ma sarai sempre nei nostri cuori “. Massimo ricorda: “Gianmarco amava il lavoro e la vita. Sono certo che il tuo entusiasmo sarà luce per gli angeli del paradiso”. E poi c’è Claudio che scrive: “Mi ricordo la tua voglia, la tua energia, la tua volontà di crescere, il tuo sorriso.

Non ci sono parole per descrivere, non si può andare via a 23 anni.” A ricordo con un posto commosso ancheil Forum dei Giovani di San Martino Valle Caudina: “È una notizia che ha sconvolto tutti noi, la nostra comunità, l'intera Valle Caudina - scrivono i referti in un post su Facebook -. Gianmarco è nelle parole di chi lo ricorda e ha avuto la fortuna di vivere al suo fianco: un giovane straordinario, un volenteroso lavoratore, un amico sincero, un ragazzo perbene. Noi giovani del Forum ci stringiamo commossi ai genitori, al fratello Carmine, a tutta la famiglia Bracco-Pisaniello, agli amici di sempre e a tutti i suoi affetti più cari. Che la terra ti sia lieve, Gimmy”.