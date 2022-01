Si avventurano di sera sul Terminio: 3 serinesi dispersi, ricerche in corso I Carabinieri di Solofra stanno cercando due uomini e una donna del serinese

I Carabinieri della Compagnia di Solofra sono impegnati nelle ricerche di tre persone. Due uomini e una donna del serinese ieri sera si sarebbero avventurati sul Monte Terminio, innevato dopo le ultime ore di abbondanti precipitazioni. A far scattare l'allarme e le ricerche il familiare di uno dei tre dispersi che stamane ha subito chiamato i Carabinieri per chiedere soccorsi. I miliari con auto attrezzate per esplorazioni in alta quota e sulla neve stanno cercando i tre.