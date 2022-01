S. Angelo dei Lombardi. screening a tappeto all'istituto Criscuoli Dal 13 al 15 gennaio sanificazione e controllo su base volontaria

Si comunica che di concerto con il Dirigente Scolastico prof. Nicola Trunfio, ritenuto utile e necessario assicurare la possibile ripresa delle attività didattiche in presenza in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria e, considerato che la maggior parte della popolazione studentesca non risulta ancora vaccinata, nei giorni 13, 14 e 15 gennaio 2022 si procederà alla sanificazione dei locali del plesso I.C. Criscuoli e ad una complessiva attività di screening sanitario, su base volontaria, destinata alla popolazione scolastica dell'istituto. Le modalità organizzative e gli orari dello screening saranno comunicati dalla scuola di concerto con il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi.