Montella, furgone in fiamme nella notte: paura a contrada Tagliabosco Intervento dei vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, subito dopo le ore 01'30 di questa notte, è intervenuta in contrada Tagliabosco sempre a Montella, per un incendio che ha interessato un furgone in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area.