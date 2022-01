Ariano: vertenza Amu, la minoranza sollecita convocazione riunione urgente "Esprimiamo preoccupazione per alcune scelte incerte e confusionarie"

I sei consiglieri di minoranza del comune di Ariano Irpino, con una nota protocollata ieri mattina, hanno chiesto la convocazione di una riunione informale urgente nella quale potersi confrontare sulla questione Ami con l’amministratore unico dell’azienda, l’amministrazione comunale, il comitato controllo analogo e i revisori dei conti.

Alla base della richiesta dell’opposizione - si legge nella nota - c’è la forte preoccupazione per alcune scelte incerte e confusionarie che stanno caratterizzando la gestione della municipalizzata in un momento cruciale per la sua stessa sopravvivenza.

In particolare nella nota si evidenzia l’esigenza di inquadrare e conoscere meglio gli eventi che hanno seguito il Consiglio Comunale del 30.12.2021 e l’assemblea convocata e poi rinviata, nonché le determinazioni che il socio unico intende adottare ai sensi dell’art. 2446 c.c.

L’obiettivo è quello di contribuire ad una interpretazione coerente della complessa normativa che regolamenta la materia e alla individuazione di un cronoprogramma delle iniziative da intraprendere al fine del risanamento della società.