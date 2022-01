Da Roma alla Valle Caudina, mascherine in dono dall'istituto Livia Bottardi Quando la solidarietà non conosce confini

Quando la solidarietà non conosce confini, soprattutto in questo delicato momento in cui ogni comunità è alle prese con le stesse esigenze e difficoltà legate alla pandemia. Un'emergenza che accomuna tutti allo stesso modo.

E così da Roma il noto istituto tecnico per il turismo Livia Bottardi ha voluto donare alla protezione civile di San Martino Valle Caudina una cospicua fornitura di mascherine, attraverso il preside Giovanni Valerio D'Elia.

Un nobile gesto che è stato molto apprezzato dall'intera comunità irpina. Il sindaco Pasquale Pisano a nome di tutta l'amministrazione comunale, insieme al presidente della protezione civile Franco Esposito e al comandante della polizia municipale Serafino Mauriello esprimono un sentito e sincero ringraziamento per questa bellissima iniziativa. Le mascherine saranno consegnate nelle abitazioni agli abitanti insieme al calendario per la raccolta differenziata.