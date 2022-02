Edgardo Pesiri non è più sindaco di Gesualdo: sfiduciato Nella notte il colpo di mano nel comune ufitano

Edgardo Pesiri non è più sindaco di Gesualdo. E' stato sfiduciato la notte scorsa nel comune ufitano. Un vero e proprio colpo di mano, anche se la notizia non ha destato sorpresa in paese essendo nell'aria già da tempo un epilogo del genere. Su dodici consiglieri sette hanno rassegnato le dimissioni: tre di maggioranza: Bianco, Di Foggia e D'Onofrio e quattro di minoranza: Forgione, Mastrominico, Solomita e Carrabs. Consiglio comunale verso lo scioglimento dunque con la nomina di un commissario, che dovrà traghettare l'ente fino alle prossime elezioni. L'amministrazione Pesiri seppur decaduta, fa sapere di essere ancora al lavoro per il bene della comunità, al fine di garantire la partecipazione di Gesualdo ai bandi in scadenza del recovery fund per l'edilizia scolastica.