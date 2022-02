Auto bloccata sulla neve, ragazzi di Agropoli soccorsi sul Laceno Intervento dei vigili del fuoco di Montella nel pomeriggio

Nel pomeriggio di oggi 14 febbraio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sull'altopiano del Laceno, in località Piano Dell'Acernese, per soccorrere due ragazzi e due ragazze, originari di Agropoli, rimasti bloccati con la loro auto nella neve. Il veicolo è stato recuperato e riportato sulla strada rimettendo i quattro in condizioni di poter rientrare a casa.