In carcere dal compagno con la droga: denunciata 40enne Brillante operazione a Sant'Angelo dei Lombarde grazie a Susy, il cane antidroga

Brillante operazione di polizia, svolta dalle unità cinofile antidroga della Polizia Penitenziaria del distretto di Benevento. Lo ha comunicato il neo Segretario Provinciale dell’O.S.A.P.P. Tommaso De Lia . Il segretario ha espresso stima e ammirazione per i veri protagonisti di tale operazione. L’unità cinofila che ha portato a compimento l’azione di contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti è composta dall’Ass. C.C. Claudio Riccardi conduttore del cane antidroga pitbull di nome “Susy” del distretto di Benevento con il coordinamento del Responsabile del servizio antidroga Sovr.C. Antonio Pace e dei colleghi Salvatore Tiglio, Michele Spirito e dell’Isp. Giuseppe CUPO i quali hanno proceduto all’arresto di una signora di nome T.G. di anni 40 napoletana. L’episodio è accaduto nelle sale di accettazione dove la donna, mentre si apprestava ad i controlli di routine per effettuare colloquio con il proprio convivente detenuto, veniva segnalata dal cane antidroga “Susy” con circa 12 gr.di sostanza stupefacente del tipo cannabis Hashish. La sostanza in questione veniva sottoposta a sequestro e la signora denunciata per la violazione dell’ART. 73e 80 D.P.R. 309/90