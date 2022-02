Sant'Angelo dei Lombardi: Campana è il nuovo responsabile della Don Gnocchi Gli auguri del presidente Lucido: traguardo meritato, segnale di speranza per l'Alta Irpinia

È il dottor Biagio Campana, il nuovo Responsabile Medico del Polo Riabilitativo “Fondazione Don Carlo Gnocchi” di Sant’Angelo dei Lombardi. Struttura riabilitativa rinomata e nota anche oltre i confini regionali con le sue branche specialistiche nella riabilitazione, con specializzazioni in cardio-respiratoria, riabilitazione neurologica e ortopedica, infine con codice 75 per pazienti gravemente cerebrolesi, per complessivi 110 posti letto.

Il Dottor Biagio Campana, originario di Pomigliano d’Arco (NA), ma irpino di elezione, sposato con figli e residente in Alta Irpinia, è dipendente presso la struttura riabilitativa di Sant’Angelo dei Lombardi, allocata a tutto il primo piano all’interno dell’Ospedale Criscuoli - Frieri. Il Dottore Campana, laureato in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, ha conseguito brillantemente, subito dopo la laurea, la Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio ed anche il Dottorato di Ricerca in Malattie, Fisiopatologia, Riabilitazione ed Oncologia Toracica.

Il nuovo responsabile medico, Dottore Campana, ha percorso tutte le tappe organizzative, professionali e funzionali all’interno del Polo Riabilitativo; partendo come assistente medico e poi come aiuto medico, successivamente ha assunto il ruolo di Responsabile di Unità Operativa Cardio-Respiratoria e poi anche la responsabilità del codice 75 (Gravi Cerebrolesioni acquisite).

Ha ricevuto l’incarico di Responsabile Medico di struttura. Il Dottore Campana, tra l’altro, nei ritagli di tempo è molto impegnato anche nel sociale, e persona ormai molto nota nel territorio altirpino, svolge con professionalità, dedizione e passione il suo lavoro a favore degli altri.

Egli, viene chiamato come relatore in corsi, convegni, nelle scuole e in manifestazioni culturali e scientifiche, nonché divulgative sul territorio. Cura rubriche anche sui social forum, dove pubblica informazioni puntuali e significative, in merito alla situazione epidemiologica territoriale e in questo periodo, sulla evoluzione della epidemia da Covid 19.

Il Dottore Campana è docente, molto apprezzato e stimato, del Polo Universitario per i Corsi di Laurea in Fisioterapia, che si tengono presso il Polo Didattico sempre dell’Ospedale Criscuoli – Frieri.

"Sono in molti ad aver apprezzato la nomina del Dottore Campana a Responsabile Medico del Polo Riabilitativo della Fondazione Don Carlo Gnocchi a Sant’Angelo dei Lombardi, in quanto egli, facile al contatto umano, empatico nel rapporto con le persone, ha dato un impulso nuovo, dinamico alla struttura, dove ha saputo coniugare umanità, impegno professionale e rispetto dei pazienti, mettendo al centro la persona, la sua condizione, il suo disagio ma anche la sua speranza, e su questi temi professionali ed etici che è impegnato con medici, fisiatri, cardiologi, infermieri, fisioterapisti, a creare un team per i migliori risultati a favore del paziente e dell’immagine della struttura.

A lui vanno i più sinceri auguri ed auspici di nuovi importanti traguardi sia umani che professionali, da parte della Pro Loco Alta Irpinia - Sant’Angelo dei lombardi". Dichiare il presidente Tony Lucido.