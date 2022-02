Lavori sul Raccordo: stop alle chiusure notturne in galleria a Solofra L'annuncio dell'Anas: si richiude il 9 marzo

Stop alle chiusure in galleria sul raccordo Avellino-Salerno. "A partire dal prossimo lunedì 21 febbraio e fino a martedì 8 marzo – anche in relazione allo stato di avanzamento dei lavori – non verranno attuate le chiusure notturne al transito, precedentemente previste sulla carreggiata nord (direzione Avellino) del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, in corrispondenza della galleria ‘Monte Pergola’. La strada resterà così regolarmente fruibile". Spiegano in una nata i referenti dell'Anas. v"Tali interdizioni notturne riprenderanno a partire da mercoledì 9 marzo, al fine di completare la ‘Fase 0’ dell’intervento secondo le tempistiche programmate". Spiegano i responsabili del programma di interventi.