Si dimettono 8 consiglieri a Grottaminarda: finisce l'era Cobino E' ufficiale, si attende ora la nomina del commissario prefettizio

Otto consiglieri comunali hanno protocollato le proprie dimissioni nella tarda mattinata di oggi, giovedì 24 febbraio 2022, decretando lo scioglimento dell'Amministrazione del sindaco Angelo Cobino; quattro della maggioranza: Marcantonio Spera, Virginia Pascucci, Marilisa Grillo, Lucio Lanza e i quattro della minoranza: Rocco Lanza, Franca Iacoviello, Michelangelo Bruno, Doralda Petrillo. Si attende nelle prossime ore la nomina da parte del Prefetto Spera di un Commissario Prefettizio che reggerà l'Ente fino a nuove elezioni in primavera.

Cosa è accaduto nelle ultime ore. Andiamo con ordine:

E' di ieri questa prima nota:

Una lettera aperta indirizzata alla cittadinanza, firmata dai tre esponenti della maggioranza Marilisa Grillo, Virginia Pascucci, Marcantonio Spera, che sorreggono l'amministrazione comunale di Grottaminarda guidata da Angelo Cobino, apre ufficialmente la crisi politico-amministrativa nel comune della Valle dell'Ufita, sancendo di fatto una profonda frattura con Giovanni Ianniciello coordinatore della lista civica il Gallo.

"Carissimi concittadini, da qualche giorno è iniziata una verifica politico-amministrativa molto sofferta per noi amministratori, dopo mesi di continuo confronto–scontro, alla ricerca di un equilibrio di ruoli e di competenze, equilibrio necessario, giusto ed utile per la vita sociale, economica e politica della nostra comunità. Allo stato, il nostro Sindaco sta riflettendo sulle proposte formulate nelle due riunioni ufficiali espletate, riservandosi poi di decidere in maniera conclusiva nel corso di una terza prossima riunione. Egli spera che si proceda verso la condivisione di un progetto comune, possibile anche a nostro avviso, nella convinzione che bisogna dare slancio e continuità all’ azione amministrativa in questo delicato momento storico, riequilibrando azioni e forze oltre che ruoli e funzioni. Pertanto, è giunto il momento di informare i cittadini delle proposte rappresentate dal vicesindaco Marcantonio Spera e dalle due assessori Marilisa Grillo e Virginia Pascucci, nel corso delle precedenti riunioni. Purtroppo, non siamo riusciti a trovare una pace interna giusta, seria e duratura e, per tale motivo, ognuno di noi dovrà in futuro rivedere errori, omissioni e incertezze che pian piano hanno minato quanto di buono prodotto in questi mesi. Allo stato, invece di governare, siamo costretti a discutere in maniera contrapposta con una persona che, in forza di un mandato politico da noi ormai disconosciuto, intende anteporsi alla necessità storica e stringente di far proseguire il legittimo governo di questa Città. Una parte dell’Amministrazione Comunale in carica, stanca, non intende subire la continua arrogante interferenza del Coordinatore del Gallo, ribadendo alla “maggioranza” tutta che la sua presenza dovrà limitarsi ai soli incontri di verifica, e ciò esclusivamente per rispetto nei confronti del Sindaco e degli altri Amministratori che ancora gli riconoscono un ruolo politico. Abbiamo chiesto al Sindaco, arbitro indiscusso di questa delicata fase politico-amministrativa, di considerare le ragioni di ciascuno, di valutare le opportunità più utili alla risoluzione della crisi e di ristabilire i giusti equilibri interni. Abbiamo chiesto, inoltre, di mantenere al momento la Giunta al completo, come già stabilito con accordi formali alla presenza del Sindaco negli ultimi mesi, di ridiscutere collegialmente sulle deleghe in una prima fase e, successivamente, in una fase da concordare , anche di ridiscutere sugli assessorati e sulle altre funzioni. Abbiamo, infine, chiesto di non consentire interferenze nell’azione amministrativa da parte del Coordinatore del Gallo, in nome di una più serena gestione politico-amministrativa. Tale ultima richiesta, peraltro auspicata da tanti addetti ai lavori, ora smemorati, corrisponde a quanto sempre asserito dallo stesso Coordinatore del Gallo di “fare un passo indietro” qualora la sua azione non fosse stata più ritenuta utile da tutta o parte dell’Amministrazione stessa. Abbiamo, in definitiva, chiesto al Sindaco di risolvere le questioni in essere, al fine di proseguire nel governo della Città in autonomia, fuori da indebite interferenze".

Oggi in mattinata prima della notizia delle dimissioni la nota del sindaco Angelo Cobino:

"Premesso che con lettera del 15 febbraio 2022 i consiglieri comunali Marisa Graziano, Rocco De Luca e Lucio Lanza hanno richiesto una verifica di maggioranza della maggioranza politico-amministrativa "Concreti, Liberi, Forti, Grottaminarda Città" coordinata da Giovanni Ianniciello, considerato che nella relativa riunione di venerdì 18 febbraio è subito emerso che preliminarmente alla verifica si procedesse con l'azzeramento dell'intera Giunta composta dal vicesindaco Marcantonio Spera e dagli Assessori Marilisa Grillo, Virginia Pascucci e Michele Cappuccio, che il sindaco ha ampiamente e responsabilmente motivato di non procedere in questo modo, al fine di evitare un vuoto, con gravi conseguenze per la vita amministrativa impegnata con molte scadenze nel mese di febbraio e che pertanto non trovando una soluzione convergente, si è deciso un aggiornamento della riunione a lunedì 21 febbraio alle 19, constatato che nella suddetta data le posizioni dei due gruppi ( Spera, Grillo, Pascucci da una lato e De Luca, Graziano e Lanza dall'altro) si sono confermate diametralmente opposte con evidenti, insormontabili, estremizzazioni (mantenimento assoluto da una parte e azzeramento totale dall'altra) senza il minimo cedimento, il Sindaco ha invitato a trovare una soluzione di conciliazione per non bloccare la discussione ferma su posizioni contrastanti per principio ed ha chiesto di riflettere qualche giorno, affinchè, nel rispetto degli impegni amministrativi dei documenti e della metodologia di lavoro si potesse giungere ad un punto di incontro per garantire, nel rispetto della dignità di tutti, funzionalità alla vita amministrativa.

Mercoledì 23 febbraio si è svolto il terzo e definitivo incontro. Il sindaco ha rivolto un ultimo accorato e razionale appello a trovare una possibile conciliazione tra i due gruppi per evitare chiusure, pregiudizi e preclusione ed individuare una dignitosa soluzione rispettosa delle donne e degli uomini dell'amministrazione e soprattutto del buon funzionamento dell'attività governativa a servizio della comunità.

A questo punto il sindaco, in assenza di aperture da parte dei due gruppi, ha avanzato una possibile proposta risolutiva, ha rivolto un caloroso invito alle assessore Grillo e Pascucci di rinunciare un anno ciascuna alla funzione di Assessora ed assumere anche, temporaneamente, la carica di Capogruppo consiliare e di conferire all'attuale capogruppo consiliare Graziano, la funzione di Assessora fino al termine della consiliatura.

La proposta del sindaco viene accettata dalla maggioranza dei riuniti e dunque sulla base di questa intesa il sindaco nella giornata di oggi, giovedì 24 febbraio, nomina Assessora Marisa Graziano conservando le attuali deleghe; in questo primo anno Marilisa Grillo svolgerà la funzione di Capogruppo e Virginia Pascucci continuerà a svolgere la funzione di Assessora, ciascuna con le proprie deleghe di riferimento e tra un anno avverrà un cambio di alternanza tra Grillo e Pascucci."

Nulla di tutto ciò. Da oggi si chiude definitivamnte un capitolo. Angelo Cobino non è più sindaco di Grottaminarda. Comune commissariato. Si torna al voto.