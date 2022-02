Grottaminarda: il progetto del D'Aquino, primo nella graduatoria regionale Pnrr missione 4, istruzione e ricerca

In riferimento alla candidatura del progetto esecutivo di adeguamento e miglioramento sismico dell'Istituto Comprensivo "San Tommaso D'Aquino" di Grottaminarda al Pnrr missione 4, istruzione e ricerca, presentato l'11 febbraio scorso, si apprende con soddisfazione che risulta primo, con un punteggio di 62,34, nella graduatoria relativa alla provincia di Avellino pubblicata dalla Regione Campania il 22 febbraio con decreto numero 78.

La commissione per la valutazione delle istanze pervenute in risposta all’avviso pubblico per la formazione della programmazione regionale degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole della Regione Campania da finanziare, infatti è stata molto celere. In tempi di Pnrr si prende atto con piacere delle relative tempistiche.

Adesso si auspica un altrettanto celere decreto di finanziamento. Si ricorda che il progetto del comune di Grottaminarda nel caso di finanziamento, richiesto un importo di 5.377.564,53 euro, vedrà un generale ammodernamento del complesso scolastico di via Alcide De Gasperi, che comprende la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria "Luigi Lazzaruolo", la scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXII", all'annessa palestra coperta, ed una riqualificazione sia dal punto di vista della sicurezza sismica, sia per gli aspetti che riguardano la tutela dell'ambiente con notevoli risparmi idrici ed energetici; previsto, inoltre, il completamento dei locali al piano seminterrato dell'ala della scuola media.