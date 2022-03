Grottaminarda, il commissario straordinario: "Confido nella collaborazione" Il vice prefetto Rosanna Gamerra dopo l'insediamento a palazzo di città

Dopo l’insediamento di venerdì scorso, 25 febbraio, proseguono le attività del commissario straordinario Rosanna Gamerra.

Il vice prefetto, nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune di Grottaminarda dopo lo scioglimento del consiglio comunale a seguito delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri sui dodici assegnati all'ente, sta mettendo in campo le prime azioni attraverso la ricognizione delle problematiche del comune incontrando i dirigenti di settore ed anche con un colloquio con l’ormai ex sindaco, Angelo Cobino.

“Sono già in contatto con tutti gli uffici - afferma - stiamo cercando di capire quali sono le criticità maggiori, dove intervenire, innanzitutto per non perdere i finanziamenti che in questo momento sono collegati al Pnrr, quindi rispettare ogni scadenza per non far perdere opportunità e chance alla collettività.

Confido nella collaborazione da parte di tutti, non solo del comune e dei dipendenti comunali, ma anche della cittadinanza che si configura come un primo presidio per una convivenza civile. Tengo molto alla sinergia con il territorio ed auspico per i prossimi mesi ogni forma di cooperazione che porti al raggiungimento di proficui risultati”.

Mercoledì 9 marzo intanto alle ore 10.30, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, inaugurerà proprio a Grottaminarda l’autostazione in paese. Alla cerimonia, oltre all’amministratore unico del gruppo Air, Anthony Acconcia, parteciperà il consigliere regionale e presidente della commissione trasporti, Luca Cascone. Nella stessa occasione sarà anche presentata la nuova livrea dei bus di Air Campania.