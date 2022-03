Spunta la scritta pro Putin in paese: Indignazione e rabbia a Serino È stata subito coperta. Il sindaco Pelosi: siamo indignati. Serino paese di pace

"Putin l'orgoglio del mondo". Questa è la scritta apparsa su un pannello a Serino. Una scritta che sindaco e amministrazione hanno subito cancellato e stigmatizzato definendola vandalica e offensiva. "Proprio nella stessa giornata della fiaccolata per la pace ci arriva la segnalazione di una scritta, vandalica ed offensiva, sul nostro territorio. Ovviamente abbiamo immediatamente provveduto a coprire la scritta e ci teniamo a ribadire che questa amministrazione condanna sia le modalità del gesto, sia l'idea stessa, non perché siamo contro la libertà di espressione, ma proprio perché crediamo nel diritto di ogni essere di vivere liberamente e soprattutto in pace."

Il Sindaco e l' Amministrazione Comunale di Serino hanno pubblicato la foto della frase che inneggia a Vladimir Putin. Una frase apparsa e prontamente coperta da chi amministra. Una frase apparsa nelle stesse ore in cui si è marciato per la pace in numerosi comuni della valle dell'Irno e non solo e da cui l'amministrazione ha preso prontamente le distanze.