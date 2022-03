Grottaminarda, raccolta dell'olio esausto: ecco le indicazioni Il calendario di domani martedì 15 marzo

Domani martedì 15 marzo, come da calendario, si raccoglie l'olio alimentare esausto. Le modalità restano sempre le stesse. L'invito ai cittadini è quello di lasciare la tanichetta in dotazione da 5 litri ben visibile davanti l'abitazione entro le ore 7,30; gli operatori dopo averla svuotata la lasceranno nello stesso posto affinchè si possa riutilizzare per i successivi conferimenti.

È importante sottolineare, ancora una volta, quanto sia indispensabile per l'ambiente questo tipo di riciclo. Evitare di sversare gli oli residui di frittura o delle scatolette di tonno o di altre conserve negli scarichi domestici é un gesto di grande civiltà: si riduce il livello di inquinamento, si ricicla un prodotto per altri usi e si evita anche di rovinare le tubature dei propri scarichi domestici.

Per segnalare eventuali disfunzioni, esigenze particolari o richiedere la tanichetta è possibile contattare la società Ecopan che si occupa del servizio chiamando il 3491468687.

I prossimi appuntamenti del calendario 2022 prevedono la raccolta il 10 maggio, il 12 luglio, il 13 settembre ed il 15 novembre.