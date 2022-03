Grottaminarda: sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno Avviso pubblico per l'attribuzione di ulteriori contributi. Ecco cosa fare

Nuovo avviso pubblico per l’erogazione di contributi finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti dalle famigli, nell'ambito delle misure urgenti derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, decreto sostegni-bis, che prevede misure di agevolazione Tari, di solidarietà alimentare, misure per il pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche.

Il comune di Grottaminarda, su delibera del commissario straordinario, Rosanna Gamerra, intende acquisire richieste utili all’attribuzione di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno per la concessione dei benefici appena elencati.

"Si precisa che i nuclei familiari che producono l’istanza per la prima volta possono accedere a non più di due misure di sostegno di cui una deve essere obbligatoriamente riferita al pagamento della tassa rifiuti (Tari 2021) e che i nuclei familiari già assegnatari delle misure di sostegno in base ai precedenti avvisi n.1 e n.2 possono nuovamente produrre istanza per l’accesso ad una sola delle seguenti misure di sostegno: buoni spesa di solidarietà alimentare, pagamento dei canoni di locazione e pagamento delle utenze domestiche.

Si ricorda che al comune di Grottaminarda erano stati assegnati 132.607,89 euro; somma poi suddivisa in egual misura per ciascuna delle quattro tipologie di beneficio.

Attualmente l'importo delle economie residue a valere sullo stanziamento in favore del comune è di euro 78.023,00. Le misure di sostegno verranno assegnate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ogni altro dettaglio è consultabile sull'avviso n.3 presente sul sito istituzionale insieme al modulo di domanda da compilare per richiedere il beneficio che è possibile ritirare anche direttamente presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.

Gli interessati possono far pervenire la propria richiesta entro le ore 12:00 del giorno 28 marzo 2022 con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata, a mezzo fax al n. 0825-446848, via mail all’indirizzo: protocollo@comune.grottaminarda.av.it, via Pec all’indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it

consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaminarda.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’azienda consortile per la gestione delle politiche sociali nei comuni dell’ambito territoriale A1, via fontananuova (ex sede Alto Calore), Ariano Irpino, telefono 0825.872441 oppure alla struttura autonoma intersettoriale al comune di Grottaminarda in via Alcide De Gasperi, telefono 0825 445211.