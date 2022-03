Padre Enzo: "Vivere la nostra vita come se fosse l'ultimo giorno" "Più che chiederci quale sarà il nostro futuro è vivere bene i giorni che il Signore ci affida"

Un’adorazione eucaristica particolarmente intensa, toccante e partecipata per implorare la fine della pandemia, il cessate il fuoco e il dono della pace.

Emozioni forti nella chiesa Madre di San Nicola a Gesualdo. Radunata intorno a Gesù sacramentato la comunità orante dei figli e devoti di Padre Pio.

Un’esperienza di comunità cristiana straordinaria grazie alla potenza dello spirito santo e alla coinvolgente opera francescana di padre Enzo Gaudio: "Abbiamo tanto bisogno di sentire la presenza del Signore in questo momento così difficile. Si avverte tutta la sofferenza che abbiamo dentro, tutte le tossine accumulate in questo tempo. E un momento nel quale il Signore ci guarda negli occhi e ci confonde con il suo amore, per cui ci sentiamo anche forse non degni di quello che sta accadendo e il suo abbraccio dice tutto."

La pandemia, la guerra, che cosa ci attende ancora: "Evidentemente, dobbiamo rimanere in questa attesa che è la nostra vita. Vivere la nostra vita oggi, come se fosse l'ultimo giorno. Più che chiederci quale sarà il nostro futuro, cosa accadrà, è vivere bene i giorni che il Signore ci affida ad ognuno di noi nel suo progetto. Realizzare l'amore oggi e non aspettare."