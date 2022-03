In festa i padri Mercedari di Carpignano per i 96 anni di Fra Pasquale Il postino della Madonna, grande esempio di umiltà e carità tra la gente

E' conosciuto da tutti come il postino della Madonna, chi non lo ricorda con quel moto ape azzurro a distribuire calendari in Irpinia, anche nelle zone più impervie. Quando arrivava Fra Pasquale, era una gioia immensa per tutti. Porte aperte in ogni casa. Una vera e propria missione che lo ha visto impegnato fino allo stremo delle sue forze prima di concedersi un meritato riposo all'interno del Santuario di Carpignano sotto la protezione della Madonna Nera.

Lu patrone e lu garzone è il libro a lui dedicato, scritto da Claudio Fiori e Franco Todisco. "Nel 1985 è arrivato come nuovo superiore padre Pasquale Pasquariello che ha fatto stampare i calendari e mi ha comandato di portarli nei paesi e nelle campagne. Mi sono raccomandato anima e corpo al Signore e alla Madonna ed ho comnciato a girare per i paesi limitrofi."

Oggi nel Santuario di Carpignano un pensiero speciale è rivolto a lui e alla sua instancabile opera. Tutta la grande famiglia dei padri Mercedari formula a fra Pasquale gli auguri più sinceri di buon compleanno, a cui si aggiungono anche quelli dell'intera comunità di Zungoli, suo paese d'origine.