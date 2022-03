Campionati di cucina italiana: successo per Roberto Leone di Grottaminarda Medaglia di bronzo per il giovane chef irpino

Brilla l'Irpinia e in modo particolare Grottaminarda ai campionati di cucina italiana all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”, expo centre Italy a Rimini. Medaglia di bronzo per il giovane chef grottese Roberto Leone, non nuovo a traguardi del genere in ambito culinario. A pieni voti il suo starter "La scogliera halibut" composto da radicchio all’agro, mazzancolle con nero di seppia e panko e componente principale l'halibut. Una competizione culinaria riconosciuta dal circuito worldchef, una grande vetrina italiana e internazionale, giunta con successo alla sesta edizione. Si è rinnovata anche quest'anno la collaborazione fra Italian exibition group e federazione italiana cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale e internazionale riconosciuta dal circuito worldchefs. Soddisfazione in tutta la Valle Ufita a partire da Grottaminarda per questo prestigioso traguardo.