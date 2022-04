Grottaminarda: avviso esplorativo per gestione accoglienza ucraini Manifestazione d’interesse da parte di operatori ad assumere la funzione di ente gestore

Pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere manifestazione d’interesse da parte di operatori ad assumere la funzione di ente gestore, per conto del comune di Grottaminarda, dei servizi di accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal proprio paese.

I servizi consistono nella messa a disposizione di posti di accoglienza, in idonee strutture ricettive, su richiesta del Comune in ossequio ad analoga richiesta della Prefettura di Avellino, e nell’erogazione dei relativi servizi e forniture, in linea con le specifiche tecniche del capitolato speciale d’oneri, allegato all'avviso. Tenuto conto delle prestazioni erogate, come da capitolato trasmesso dalla Prefettura di Avellino, saranno riconosciuti i corrispettivi comprensivi dell’IVA (se dovuta) indicati nel capitolato d’oneri allegato, con l’applicazione del ribasso definito in sede di affidamento. Ai fini del calcolo del valore del servizio si applicherà il valor medio pro capite/die di euro 28,74.

Ciascun operatore potrà conseguire l’affidamento per servizi di importo (al lordo del ribasso di affidamento) non superiore ad euro 130.000,00, per una durata non superiore a giorni 180 e per un numero di ospiti accolti non superiore a 25.

Possono presentare manifestazione di interesse associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, enti pubblici e del privato sociale. Tali soggetti devono avere, tra i propri fini istituzionali, quello di operare nel settore d’intervento relativo ai servizi di assistenza e di accoglienza alla persona.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Grottaminarda, entro le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.grottaminarda@asmepec.it

Requisiti necessari, modello di domanda ed ogni altro dettaglio nell'Avviso pubblico scaricabile dal sito Istituzionale www.comune.grottaminarda.av.it