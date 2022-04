Il sindaco Giordano torna a casa: fuochi d'artificio e gioia a Monteforte Ieri sera striscioni e applausi per il suo ritorno dopo la degenza in ospedale a Milano

L'attesa è finita: il sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano è tornato a casa, dopo due settimane di ricovero e dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Il primo cittadino è tornato nel suo adorato paese, dove la comunità ieri sera ha voluto accoglierlo omaggiandolo con un piccolo spettacolo pirotecnico. Striscioni e gioia in paese. "bentornato" la scritta esposta sullo striscione affisso all'ingresso del palazzo comunale. Dalla stanza dell’ospedale “Carlo Besta” di Milano, dove è stato sottoposto all’intervento per la rimozione di un macro adenoma all’ipofisi, il primo pensiero di Costantino Giordano ogni mattina lo ha riservato al suo paese, alla sua comunità che tanto ama e per cui si impegna ogni giorno. Ad attenderlo familiari, parenti, la sua giunta, amici e tanti concittadini. Il sindaco ha subito rappresentato la sua voglia di tornare al lavoro a Palazzo Loffredo. La fascia tricolore, dunque, si sta rapidamente riprendendo dalla rimozione del macroadenoma e non si ferma l’onda di solidarietà affetto per lui. L’intervento di microchirurgia neuronale effettuato dall’equipe del professore Paolo Ferroli è stato impegnativo, ma ogni cosa procede per il meglio. Intanto tutti i cittadini di Monteforte si sono stretti intorno a Costantino mostrandogli vicinanza e sincera partecipazione in un momento difficile.