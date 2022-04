Il bus per la scuola non passa, studenti appiedati: la rabbia dei genitori Disagi per chi deve raggiungere Benevento dalla Valle Caudina: "Paghiamo inutilmente l'abbonamento"

A sindaci e amministratori hanno detto che da inizio anno è già successo una decina di volte. E la certezza è che capiterà ancora. Genitori sul piede di guerra in Valle Caudina per i disservizi lamentati a proposito del trasporto scolastico verso Benevento.

Da due giorni consecutivi il bus Eav non ha fatto sosta alla stazione di San Martino, dalla quale solitamente salgono e scendono almeno una trentina di studenti, diretti ogni mattina verso le scuole sannite.

Ad Ottopagine alcuni genitori hanno fatto sapere che le lamentele inoltrate all'Eav non sono servite: «Ci è stato detto che la soluzione non sarà trovata a breve», hanno spiegato i familiari. «Paghiamo ogni mese un abbonamento per un servizio a singhiozzo o che non viene garantito», lamentano.

Ed i genitori sono quindi costretti ad accompagnare ragazze e ragazzi con mezzi propri. Insomma, un disagio per decine di famiglie che sta creando non pochi problemi.

Anche perché da mesi ormai i treni sulla Benevento-Napoli via Valle Caudina non ci sono più, contribuendo a lasciare il comprensorio nell'isolamento. Ma questa, come si dice, è un'altra storia. O meglio, un altro capitolo dello stesso libro di abbandono e disinteresse verso la Valle Caudina.