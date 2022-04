Polizia locale, il comandante Landolfi nel comitato regionale Lucilla Landolfi comandante a Monteforte Irpino e Montefredane componente del comitato consultivo

Comitato tecnico consultivo della Regione Campania, c'è anche il comandante della Polizia Municipale di Monteforte e Montefredane Lucilla Landolfi. Il comitato di consulenza è di carattere regionale e le nomine sono state fatte dal governatore Vincenzo De Luca. Un organismo consultivo che decreterà le direttive regionali sul tema di compiti e competenze della polizia locale, sul territorio campano.Nel comitato ci sono i comandanti dei cinque capoluoghi campani, Ciro Esposito (Napoli), Salerno Battipaglia (Salerno), Luigi Simone (Caserta), Fioravante Bosco (Benevento), Michele Arvonio (Avellino), ma anche il comandante di Acerra, Castel San Giorgio, Parete, Telese, e della Polizia metropolitana di Napoli.Docente presso la scuola regionale per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale della Campania, il comandante Landolfi conferma un nuovo importante risultato nel suo percorso professionale. Sicurezza urbana al centro del programma di lavoro del comitato, che lavorarà insieme per i prossimi cinque anni. Soddisfazione in paese a Monteforte per la nomina del comandante Landolfi. Una nomina che inorgoglisce il sindaco di Monteforte Costantino Giordano.

Nello specifico il comitato tecnico-consultivo e` composto dall’assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonche´ da almeno tre rap- presentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive organizzazioni pro- fessionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante dell’amministrazione regionale.Ill comitato e` organo di consulenza della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.