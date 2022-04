La Camera penale di Benevento incontra gli studenti a Vallata L’evento rientra nel Progetto Scuola dell’Unione Camere Penali Italiane

Il Presidente della Camera penale di Benevento Simona Barbone ed il Responsabile della Scuola di formazione del penalista Carmine Monaco, hanno incontrato gli studenti delle classi 5A afm, 5A cat, 5A e 5b del Liceo Scientifico dell’Istituto Enrico Fermi di Vallata. Nell'auditorium scolastico erano presenti 47 alunni ma in collegamento da remoto hanno partecipato anche gli studenti della 5° dell’Istituto Tecnico Industriale (itiee) di Bisaccia e la 5A del Liceo Scientifico Sportivo di Sturno, queste ultime sedi distaccate dell’IIS di Vallata.

Grande commozione per il saluto della Dirigente scolastica Prof.ssa Solimine che ha ricordato come l’incontro con la Camera Penale di Benevento fosse il primo evento in presenza organizzato dopo il lungo periodo di pandemia. L’evento rientra nel Progetto Scuola dell’Unione Camere Penali Italiane come percorso sui temi della legalità con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti al processo penale. L’evento è stato organizzato e coordinato dal Prof. Alessandro Maffei con l’obiettivo di fornire agli studenti un’adeguata informazione sul mondo della giustizia, inserendosi pertinentemente nell’ottica trasversale dell’insegnamento dell’educazione civica.