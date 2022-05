Focus ad Ariano su fondo impresa al femminile: ecco cosa bisogna sapere La misura rientra nel pacchetto di interventi promossi dal Ministero

Nell’ambito delle politiche sociali d’intervento per il conseguimento delle pari opportunità tra i generi e delle politiche economiche a sostegno dello sviluppo della comunità il comune di Ariano Irpino, il consiglio delle donne e la Confesercenti di Avellino e di Ariano Irpino daranno vita a un momento informativo inerente “Il fondo impresa femminile”.

L’incentivo del Ministero dello sviluppo economico, che sostiene la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese guidate da donne attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, prenderà avvio dal 5 maggio 2022.

La misura rientra nel pacchetto di interventi promossi dal Ministero a sostegno della impresa femminile, indicati come prioritari nella missione “Inclusione e coesione” del Pnrr che ha messo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro.

L’incontro aperto al pubblico si terrà domani 3 maggio 2022 alle ore 18.00 presso la sala convegni del palazzo degli uffici in via tribunali ad Ariano Irpino. Interverranno: Andrea Melito consigliere comunale delegato al commercio e alle attività produttive, Giusi Mirabile Presidente del Consiglio delle donne di Ariano Irpino, Giuseppe Marinelli presidente provinciale Confesercenti e il Gerardo Mignola esperto in materia della Confesercenti.

L’intento è di illustrare e diffondere le possibilità create dalla misura governativa e di indirizzare le donne arianesi nel percorso di compilazione della proposta progettuale per l’accesso ai finanziamenti grazie al supporto della Confesercenti che fornirà ad Ariano un servizio di consulenza gratuita.

La nota di Confesercenti Ariano:

Da maggio al via le domande per accedere al nuovo fondo imprese donna 2022 del Ministero dello sviluppo economico gestito da Invitalia per le donne che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali o rafforzarne di esistenti. In ragione di tanto Confesercenti Ariano, attraverso il suo responsabile Michelangelo Della Paolera, in collaborazione con il Consiglio delle Donne di Ariano Irpino e il patrocinio del comune, ha deciso di promuovere un importante seminario informativo specifico su queste risorse previste per l’imprenditoria femminile.

Ricordiamo che il fondo è stato creato sfruttando un finanziamento base pari a 40 milioni di euro, ai quali si sono sommati ulteriori 160 milioni di euro provenienti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Le

domande potranno essere inviate da maggio, con un calendario differenziato in base al tipo di contributo richiesto. Per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi, la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022: Invece per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10

del 7 giugno 2022.