Olio e ceramica di Ariano in dono all'Incoronata a Foggia Gemellaggio della fede tra Campania e Puglia

Sarà ancora una volta l’olio donato dal comune di Ariano Irpino, portato in processione all’interno di questa brocca in ceramica realizzata dall’artista scultore Flavio Grasso ad alimentare la lampada votiva in onore della Madonna dell’Incoronata a Foggia.

E’ la tradizione che si rinnova e che ha visto coinvolti i comuni limitrofi, tra cui Panni con i rispettivi gonfaloni, fortemente legati alla vergine nera. L'accensione è avvenuta nel corso di una solenne celebrazione presieduta da don Tarcisio Viera direttore generale della congregazione piccola opera della divina Misericordia insieme al rettore don Ugo Rega.

Una liturgia toccante e partecipata, nel anche quest’anno nel rispetto delle misure anti contagio, ma con una straordinaria affluenza fino all’inverosimile dentro e fuori il Santuario. A rappresentare la città di Ariano Irpino e l’amministrazione comunale l’assessore Veronica Tarantino insieme al consigliere Andrea Melito, il comandante della polizia municipale Angelo Bruno e il suo vice Raimondo Vitillo.

La tradizione ci riporta al 1001, quando il conte di Ariano Irpino, durante una battuta di caccia, vide limpidissima l'immagine della vergine nera insieme al pastore Nicola Stazzacappa.

Fu allora che il nobile conte arianese, per rendere omaggio alla madonna, fece costruire una piccola cappellina divenuta poi il grande Santuario dell'Incoronata, meta ogni giorno di tantissimi pellegrini che neppure la pandemia ha mai fermato. Dopo il tradizionale rito della vestizione e incoronazione dell'Effige della Madonna, la consueta cavalcata degli angeli e alle 3,45 di sabato scorso il ricordo dell'apparizione al conte di Ariano Irpino ieri la celebrazione conclusiva con la benedizione dell'olio e l'accensione della lampada votiva per l'anno 2022-2023.