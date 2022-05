Bando sull'imprenditoria femminile: focus ad Ariano L'incontro organizzato dal consiglio delle donne e Confesercenti

Dal bando sull’imprenditoria femminile alle politiche per favorire le condizioni di lavoro delle donne in provincia di Avellino. Questo il tema dell'incontro organizzato dal consiglio delle donne di Ariano Irpino e Confesercenti che si è svolto ieri pomeriggio presso la sala convegni del palazzo degli uffici di Ariano.

Si è trattato di un meeting incentrato sulle grandi opportunità offerte dal bando per l’imprenditoria

femminile e sulla situazione occupazionale delle donne in provincia di Avellino che ha visto una forte

partecipazione a cominciare dalla presidente della Fidapa Sara Sebastiano, del Panathlon Club di Ariano Lucia Scrima, la consigliera Valentina Pietrolà oltre a un nutrito gruppo di donne già attive nel mondo dell'impresa ed altre pronte ad affacciarsi in questo settore lavorativo pieno di opportunità.

Ad introdurre i lavori è stata Giusi Mirabile presidente del consiglio delle donne di Ariano Irpino la quale coadiuvata dal delegato alle attività produttive del comune di Ariano Andrea Melito, ha illustrato l'importanza di questo focus e le opportunità molteplici che offre questa misura prevista dal Governo. Il consigliere Melito ha poi sottolineato come l'attuale amministrazione sia sempre attenta al tema del lavoro e in questo caso dell'imprenditoria femminile, da qui l'iniziativa di questo importante convegno.

La parola è poi passata al presidente provinciale di Confesercenti Giuseppe Marinelli il quale ha ringraziato il delegato di Ariano Michelangelo Della Paolera per aver dato impulso a questo incontro e poi ha dichiarato che: "La Confesercenti è molto attiva in questo settore sia per informazioni sia per le consulenze, che possono essere richieste tramite lo sportello Confesercenti di Ariano, già operativo in

piazza Plebiscito".

Sempre Marinelli ha poi evidenziato che esistono anche altre misure in favore dell'imprenditoria femminile come "Resto al Sud" che offre altre possibilità al mondo dell'impresa femminile. A Gerardo Mignola, consulente direzionale d'impresa, invece è toccato il compito di spiegare tecnicamente quali sono le attività finanziabili, modalità e tempi di gestione delle pratiche che andranno a svilupparsi prima dell'invio delle domande. In chiusura il consigliere Andrea Melito ha ricordato che è possibile chiedere informazioni presso lo sportello Confesercenti di Ariano, in piazza Plebiscito aperto tutto i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e tutti i pomeriggi dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Un dettagliato servizio con le interviste, questa sera nel telegiornale delle 19.45 di Ottochannel Canale 696 Tv.