Lavori di pubblica utilità e decoro urbano ad Ariano In campo area tecnica, comunità montana ufita e percettori del reddito di cittadinanza

All'opera in città operai dell’ufficio tecnico comunale, percettori del reddito di cittadinanza e operai della comunità montana per lavori di pubblica utilità e decoro urbano.

Rifatte le staccionate della villa comunale e del castello normanno. Taglio dell'erba lungo in viale tigli, boschetto Pasteni in centro. In periferia opere di bonifica all'incrocio Serra fino a località Santa Barbara e Piano di zona. Taglio dell’erba alla rotonda di Cardito e marciapiedi. Ed ancora lavori di pulizia sulla sommità del castello, pitturazione circolo terza età Martiri.

Nuovi interventi programmati in contrada contrada Tesoro, Frolice ed altre periferie. "Ricordiamo, come comune che tutti i proprietari, frontisti di strade, sono invitati a tagliare l'erba, rami, siepi e pulire le rispettive cunette e canali di regimazione delle acque.

La città sta assumendo un volto nuovo - dichiara l’assessore alle periferie Pasqualino Molinario - voglio ringraziare l'area tecnica comunale, i percettori del reddito di cittadinanza, gli operai della comunità montana per il loro prezioso lavoro."