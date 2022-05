Emergenza cinghiali ad Ariano, Patto Civico: "Va tenuta alta la guardia" Situazione insostenibile per gli imprenditori agricoli e preoccupante i cittadini

"L’emergenza cinghiali è un fenomeno in continuo ed esponenziale aumento, diventato ormai insostenibile per gli imprenditori agricoli e preoccupante per l’incolumità delle persone:"

E' quanto afferma in una nota il Patto Civico per Ariano che aggiunge: "Riteniamo fondamentale intervenire concretamente su questa problematica e rispondere ai numerosi appelli che provengono da chi, purtroppo, non ce la fa più a subire continuamente danni alle aziende agricole, da chi ha la preoccupazione di lasciare i propri figli liberi di uscire, da chi rischia di fare quotidianamente un incidente stradale.

Dopo aver portato la questione in Consiglio Comunale, e ottenuto l’approvazione della Delibera n. 4 del 13/01/2022, nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il consigliere Daniele Tiso, il sindaco Enrico Franza e il comandante della Polizia Municipale Angelo Bruno, al fine di poter attivare le procedure previste dal piano di gestione e Controllo della regione Campania, inoltrando le relative segnalazioni a chi di dovere. Al fine di poter rendere efficaci gli interventi riteniamo importante creare una giusta forma collaborazione tra gli organi competenti, l'amministrazione comunale, le associazioni di categoria e i cittadini.

Dopo le relative segnalazioni si procederà con i sopralluoghi da parte degli uffici regionali centrali, quali Criuv, servizio territoriale provinciale, dell'Atc di Avellino per organizzare gli interventi. Su questo argomento va tenuta alta la guardia."