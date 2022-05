"Condotte riparate e dopo poco tempo, di nuovo punto e a capo" La protesta da contrada Cariello ad Ariano Irpino

Condotta riparata, gli operai vanno via e dopo pochi minuti una nuova perdita nello stesso punto in questione. E quanto accaduto in località Cariello ad Ariano Irpino dove i problemi sembra che davvero non finiscono mai per gli abitanti.

Una strada da anni dissestata e come se non bastasse con perdite continue alle tubazioni dell'acqua. Non si fa in tempo a porre rimedio, con lavori di riparazione da parte dell'alto calore che dopo poco tempo, ci si ritrova al punto di partenza.

Per non parlare del mancato ripristino di ciò che resta della strada. "E' l'ennesimo regalo che ci è stato fatto. Oltre alla perdita e alla condotta riparata e poi di nuovo rotta ci hanno lasciato in queste condizioni, con pietre sparse, che tra un po per raggiungere le nostre case ci vorrà solo un trattore.

Ma è possibile che noi di contrada Cariello dobbiamo continuare ad essere la cenerentola di Ariano Irpino? Siamo davvero stanchi."