Pronto Soccorso Ospedale di Monteforte, parte la raccolta firme L'iniziativa dell'associazione Primavera Meridionale

L'associazione metapolitica lancia la raccolta firme per il ripristino del pronto soccorso nell'impianto ospedaliero di Monteforte Irpino. Un'iniziativa ideata dal consigliere comunale di Sperone Pasquale Muccio che da poco ha aderito all'associazione presieduta da Sabino Morano. I territori coinvolti sono quelli del Mandamento Baianese, del Vallo di Lauro, e dell'hinterland avellinese. Comprensivo di Monteforte Irpino , Forino e Mercogliano. Ci saranno sit in nelle piazze, al fine di sensibilizzare la popolazione alla tematica. Pasquale Muccio sottolinea l'importanza di poter attivare un servizio del genere, che eviterebbe ai cittadini dei territori citati di recarsi nei nosocomi di Nola e Avellino spesso intasati. Considerato anche che il Moscati si trova in una posizione articolata e difficile da raggiungere. Ed in un breve tempo. L'iniziativa partirà a breve e dovrebbe continuare fino alla fine dell'anno. Le firme raccolte,nei vari punti che saranno allestiti, saranno,poi,consegnate al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Siamo certi di intraprendere opera utile e meritoria. Così come tante altre situazioni di natura civile e problematica,che pure affronteremo. Pertanto ponendo l'occhio e l'attenzione al nostro territorio,sempre più escluso e sacrificato,continueremo ad essere vigili in qualsivoglia ambito sociale.