Insieme per rilanciare i territori attraverso le mappe di comunità Da Ariano Irpino, il monito segretario regionale di cittadinanzattiva Lorenzo Latella

"Le immagini del Cardarelli degli ultimi giorni, sono emblematiche, di una sanità al collasso dopo due anni e mezzi di Covid, ma abbiamo problemi strutturali sui quali è necessario oramai mettere mano. E dobbiamo soprattutto insistere sulla capacità di accesso ai servizi da parte dei cittadini." Il monito arriva dalle aree interne dove Cittadinanzattiva ha chiamato a raccolta referenti da tutta la Campania per presentare un modello innovativo: le mappe di comunità. Uno strumento nato in Inghilterra negli anni 80, che ha lo scopo di stimolare la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali sui luoghi i cui risiedono. Ad Ariano Irpino, è giunto Lorenzo Latella segretario regionale di cittadinanzattiva, il quale ha lanciato questo monito: "E' importante che oggi i cittadini, facciano la loro parte, va bene lamentarsi su disservizi ma bisogna rimboccarsi le maniche, come comunità, perché siamo depositari del principale potere politico all'interno del nostro paese e dobbiamo necessariamente fare quotidianamente la nostra parte." L'intera intervista al segretario Latella in onda oggi alle 14 all'interno del telegiornale di Ottochannel sul canale 686 del digitale terrestre.