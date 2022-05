Dopo di due anni di stop a causa della pandemia ritornano i giochi studenteschi Il Panathlon incontra la scuola. Giovedì 12 maggio l'evento all'Arena Mennea di Ariano Irpino

Giovedì 12 maggio 2022 alle ore 9.00 all’Arena Mennea di Ariano Irpino, gli alunni dell’istituto comprensivo Mancini" guidati dalla docente Concetta Ricci gareggeranno nella fase d’istituto dei giochi sportivi studenteschi di atletica leggera su pista.

Presenzierà la dirigente scolastica Tiziana Aragiusto, la presidente del Panathlon Club Lucia Scrima, l’assessore allo sport Lucia Monaco.

Dopo di due anni di stop a causa della pandemia ritornano i giochi studenteschi nell’ambito del progetto “Il Panathlon incontra la scuola” promosso dal Panathlon Club di Ariano Irpino guidato dalla presidente Lucia Scrima.

Il progetto ha come obiettivo quello di promuovere e diffondere valori etici e culturali, di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport e dell’educazione fisica, inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini e i popoli e come momento di aggregazione e legame di cittadinanza attiva, di valorizzazione anche all’interno del sistema dell’istruzione e della collettività.