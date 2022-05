Una fiaccolata per abbracciare simbolicamente ammalati e sanitari del Frangipane Fede e devozione intorno alla Madonna di Fatima ad Ariano Irpino

Sarà un abbraccio simbolico agli ammalati e a tutto il personale sanitario dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

E' questo il senso della fiaccolata che questa sera partendo dal Santuario Madonna di Fatima del piano di zona, raggiungerà la struttura di via Maddalena, dopo aver attraversato rione San Pietro. L'appuntamento è alle ore 20.30. Domani, vigilia di preghiera per i giovani presieduta da don Daniele Palumbo, responsabile della pastorale giovanile e venerdì la solennità del 13 maggio giorno in cui si ricorda l'apparizione della Madonna di Fatima, nel 1917 in Portogallo a Lucia, Francesco e Giacinta, tre pastorelli di 10, 9 e 7 anni.

"Alla santa madre ci rivolgiamo con le parole del Papa: "O Maria, madre di Dio e madre nostra, noi, in quest'ora di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei madre, ci ami e ci conosci. Niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la pace, perchè tu sempre ci guidi a Gesù, principe della pace." Che la vergine Maria - scrivono i parroci don Alberto e don Vincenzo - sostenga il nostro cammino."