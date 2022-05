Una fiaccolata nel segno della speranza con il pensiero rivolto agli ammalati Si fermano medici ed infermieri del Frangipane per rendere omaggio alla Madonna di Fatima

Una fiaccolata nel segno della speranza, partita dal santuario Madonna di Fatima ad Ariano Irpino, per raggiungere l’ospedale Frangipane con un pensiero particolare rivolto agli ammalati e operatori sanitari e a quanti vivono il peso della solitudine e della sofferenza legato alle difficoltà della vita e alla mancanza di lavoro, a partire dai giovani.

Si fermano medici ed infermieri del pronto soccorso per rendere omaggio alla Madonna di Fatima. E sono proprio alcuni operatori sanitari di vari reparti a portare poi a spalla la statua della vergine nell’ultimo tratto fino all’ingresso della struttura ospedaliera a nome di tutto il personale.

Don Alberto Lucarelli, appena guarito anche lui dalla pandemia che lo ha costretto a fermarsi proprio durante le giornate dedicate a Maria, si commuove e ringrazia i camici bianchi: "Siete stati degli eroi, tutti, indistintamente soprattutto nei momenti più difficili della pandemia. Non finiremo mai di ringraziarvi. Dopo due anni di buio, in cui anche questa fiaccolata si è fermata ci ritroviamo per abbracciare simbolicamente ognuno di voi, ammalati e personale sanitario." Presente alla serata di preghiera davanti all'ingresso principale dell'ospedale Frangipane anche il vescovo Sergio Melillo il quale ha rivolto anche una preghiera anche per i giovani afflitti dal dramma della disoccupazione.

Le parole del vescovo Melillo e i momenti più significativi della fiaccolata nell'edizione delle ore 14.00 del telegiornale di Ottochannel sul canale 696 Tv del digitale terrestre.

Domani, vigilia di preghiera per i giovani presieduta da don Daniele Palumbo, responsabile della pastorale giovanile e venerdì la solennità del 13 maggio giorno in cui si ricorda l'apparizione della Madonna di Fatima, nel 1917 in Portogallo a Lucia, Francesco e Giacinta, tre pastorelli di 10, 9 e 7 anni. Messe alle 8.30 e 11.30 e alle 18.30 la celebrazione solenne all'aperto presieduta dal vescovo Sergio Melillo. A seguire la fiaccolata all'interno del piano di zona.