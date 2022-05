Evento straordinario: Uto Ughi e Bruno Canino in concerto insieme ad Ariano Si esibiranno nell'ambito della rassegna ClassicAriano ideata da Emerico Maria Mazza

Un appuntamento di quelli imperdibili, preziosi e rari, l'esibizione ad Ariano Irpino di Uto Ughi e Bruno Canino, due musicisti di fama mondiale in ambito concertistico e cameristico. Si esibiranno nell'ambito della rassegna ClassicAriano ideata da Emerico Maria Mazza.

L'appuntamento è in programma domenica 15 maggio alle 19.30 all'interno del museo civico di Palazzo Forte. La direzione artistica è curata come sempre in maniera impeccabile da Marco Schiavo. Entrambi i musicisti hanno fatto già tappa sul tricolle ma non era mai capitato finora di poterli ammirare in coppia.

Uto Ughi è considerato il top della scuola violinistica italiana, di grosso calibro anche il pianista Bruno Canino, docente compositore, tra più bravi pianisti al mondo.

Entrambi proveranno al museo civico e della ceramica alle ore 11.00 di domenica 15 maggio 2022 dando la possibilità al pubblico di assistere. L’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti dalle ore 10.45 alle ore 11.00.