In sella ad uno scooter elettrico in tutta la penisola: tappa campana ad Ariano Sostenibilità ambientale: sbarca in Irpinia l'affascinante avventura di Salvatore Magliozza

Uno scooter elettrico attraverserà tutta la penisola (una regione al giorno) con a bordo tre bruchi (Papilio Machaon) che proprio in 20 giorni svilupperanno la crisalide per essere liberati come farfalle.

L’iniziativa di Tototravel.it collabora con numerosi partner tra cui il Wwf e sarà seguita dagli entomologi di Smart Bugs, a garantire la riuscita dell’impresa. Alla guida dello scooter Salvatore Magliozzi, Tourism marketing specialist, divulgatore e scrittore, che ha trascorso più di 20 anni viaggiando per il mondo e visitando più di 100 destinazioni.

L’arrivo della spedizione green è previsto per il giorno 15 maggio alle ore 15,00 in villa comunale, i protagonisti dell’avventura saranno accolti dall’amministrazione comunale presso la sala convegni del castello normanno, successivamente una rappresentanza degli alunni del l’IISS De Gruttola coadiuvati dal docente Paolo Pollastrone provvederanno a piantumare in villa comunale una Buddleja davidii o 'albero delle farfalle' e libereranno i tre bruchi (Papilio Machaon), gli alunni e la cittadinanza potranno seguire il loro sviluppo, la metamorfosi, la formazione della crisalide e la nascita delle farfalle. La carovana ambientalista verrà ospitata dall’agriturismo Regio Tratturo, una splendida struttura a carattere familiare immersa nel verde delle campagne arianesi.

Per il sindaco Enrico Franza: "l’iniziativa è un’occasione per promuovere a livello nazionale le bellezze storiche e paesaggistiche e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, Ariano è stata scelta dall'organizzazione per rappresentare la Campania per la sua sensibilità al tema della sostenibilità ambientale”, l’iniziativa patrocinata dal Comune, rientra nell’ambito delle attività di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente che l’amministrazione comunale ha da tempo intrapreso con BellaAriano Green, il programma di iniziative ambientaliste promosse negli ultimi anni in collaborazione con le associazioni del territorio e le scuole cittadine."