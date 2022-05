Ariano, caso Creta: "Al via i lavori di rifacimento del manto stradale" Franza: "Promessa mantenuta". La Carità: "E' frutto dei ribassi d'asta, su proposta della minoranza"

"Felice di annunciarvi un inizio lavori tanto atteso. Finalmente Contrada Creta vede, questa settimana, l’insediamento dell’impresa incaricata e l’inizio dei lavori di rifacimento del manto stradale per ripristinare e garantire, ai residenti, una minima transitabilità negata ormai da anni." Ad annunciarlo in un post sulla sua pagina facebook è il sindaco Enrico Franza.

"Interruzioni, dissesti e buche vistose hanno tormentato e generato non pochi disagi ai nostri concittadini residenti. Era una promessa, oggi, è un impegno di questa amministrazione. Un impegno e un'attenzione diffusa per le contrade e per le periferie della nostra città.

Gli interventi in atto prevedono il ripristino della superficie stradale con la completa realizzazione di un manto in conglomerato bituminoso per un importo complessivo stanziato di euro 122.151,32.

Località Creta - aggiunge Franza - è il primo di altri interventi di manutenzione straordinaria da avviare nelle nostre contrade.

Altri lavori, promossi da questa amministrazione, sono in corso di discussione e definizione in altre sedi. Essi riguardano la realizzazione di “grandi opere”, con budget ben più considerevoli e con l’obiettivo di consegnare, in primis a località Creta ma all’intera Città di Ariano, una bretella alternativa di collegamento finalizzata alla definitiva risoluzione di questo annoso disagio che i nostri cittadini vivono quotidianamente.

Ed è di oggi la nota dettagliata del consigliere comunale Marco La Carità in risposta all'annuncio del sindaco:

"Apprendere dai social che sono stati avviati i lavori per la manutenzione del manto stradale di contrada Creta è sempre una bella notizia per i cittadini. Sta di fatto, cari amici, che fa specie non leggere nel comunicato del sindaco di Ariano Irpino che il progetto è stato votato all’unanimità e promosso dalla minoranza in data 30 dicembre 2020. È stato il gruppo dei Moderati per Ariano, con tutta la minoranza consiliare, che ha proposto di impegnare circa 123 mila euro derivanti da ribassi d’asta di lavori già completati quali via Parzanese, Cervo, Patierno. Lungi dall’avere un riconoscimento politico dalla maggioranza, informo i cittadini di Creta e della città di Ariano che la minoranza su diverse questioni, tra cui appunto questa, si è posta sempre nella condizione di fare il bene della comunità. Chiarisco anche che, dopo l’approvazione in consiglio comunale del 30 dicembre 2020, di fronte all’impasse della maggioranza, mosso da senso di pervicacia nel mantenere un impegno assunto con i cittadini della zona, il gruppo dei Moderati, con la massima intesa dei consiglieri di minoranza, in data 26/02/2021 e 06/04/2021 ha inviato due pec all’attenzione del primo cittadino, dell’esecutivo, della maggioranza al fine di visionare il progetto di manutenzione approvato, ma mai stilato in quattro mesi. Il via libera per i lavori è arrivato solo ad ottobre 2021, quindi 10 mesi dopo (meglio tardi che mai).

Che fine avrebbero fatto i fondi derivanti dai ribassi d’asta? E soprattutto dove sta il rispetto per l’operato delle forze politiche di minoranza che lavorano per il bene della città? Chiediamo, infine, che i lavori vengano eseguiti così come da progetto e consegnati nei tempi stabiliti per i cittadini di Creta." Fin qui la nota del consigliere comunale ed ex candidato a sindaco Marco La Carità.