Confezioni di latte distribuite dalla Caritas e abbandonate tra i rifiuti Accade in Irpinia ad Ariano

Confezioni di latte distribuite dalla Caritas a persone evidentemente non bisognose sono state rinvenute tra i rifiuti. E' successo nel piazzale del cimitero, accanto ad alcuni cassonetti ad Ariano Irpino. E a quanto pare sembra che non sia la prima volta.

Si tratta di aiuti umanitari recanti la scritta: "prodotto non commercializzabile, con tanto di marchio dell'Unione Europea. Un caso simile era capitato qualche anno fa nel piano di zona, non molto distante dal Santuario Madonna di Fatima. Fu allora un cittadino di nazionalità straniera dopo aver ricevuto un pacco di aiuti di vario genere a scaricarlo quasi completamente in una scarpata nei pressi di un istituto scolastico.