Cinghiali, la Regione autorizza gli interventi chiesti dal sindaco Della Marra Parte il controllo selettivo sulla specie nel territorio del comune di Savignano Irpino

Dopo le segnalazioni da parte del sindaco Fabio Della Marra, l'ordinanza contingibile ed urgente per la cattura di cinghiali selvatici, misure a tutela della incolumità pubblica e privata e l'importante tavolo tecnico convocato d'urgenza al comune di Savignano Irpino, dallo stesso primo cittadino, la Regione Campania con apposito decreto dirigenziale ha autorizzato l'intervento di controllo selettivo sulla specie cinghiale nel territorio del comune savignanese.

Nel decreto della giunta regionale della Campania a firma del dirigente ad interim Giuseppe Gorga si legge: "Preso atto che il sindaco del comune di Savignano Irpino, segnalava l’enorme presenza di cinghiali sul territorio comunale che invadevano i centri abitati e le campagne, mettendo a rischio la sicurezza delle persone causando incidenti stradali e devastando i raccolti, si autorizzano gli interventi di controllo della specie cinghiale indicati e dettagliati nelle aree ricadenti in agro del Comune di Savignano Irpino: via dietro corte, via dei giochi olimpici, nuclei abitati di contrada Pescara - Prato. I

l controllo avverrà attraverso: cattura con chiusini/gabbie mobili, prelievo da punti fissi, girata. Il personale che effettuerà l’intervento è individuato nelle figure dei seguenti coadiutori: Nicola Comanzo e Antonio Peluso. Veterinario incaricato Gianpiero Sepe. Il controllo e la vigilanza dell’area/e interessata/e dall’installazione del/i chiusino/i verranno assicurati dai militari in servizio alle stazioni carabinieri tutela forestale di Savignano Irpino e di Ariano Irpino, territorialmente competenti.

Gli animali, previa verifica sanitaria, saranno destinati alla foresta demaniale regionale di “Cerreta - Cognole” nel Comune di Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno.