Folta partecipazione ad Ariano alle celebrazioni in onore di Fatima Il Vescovo Sergio Melillo prega per i giovani: "Sono il futuro dell'umanità"

Si sono conclusi con una celebrazione partecipata all’aperto, davanti al Santuario Mariano Diocesano e una processione lungo le strade del piano di zona i solenni festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima ad Ariano Irpino. Da parte del Vescovo Sergio Melillo un pensiero particolare in questo momento difficile è stato rivolto soprattutto ai giovani che rappresentano il futuro dell’umanità. Il suo messaggio oggi nell'edizione del telegiornale di Ottochannel sul canale 696 del digitale terrestre. Una novena particolarmente intensa e come sempre sentita dalla comunità parrocchiale guidata da don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno. Il Covid purtroppo anche quest'anno ha impedito lo svolgimento dei festeggiamenti civili, dal tradizionale concerto musicale di piazza alla presenza delle giostre che hanno richiamato sempre migliaia di persone. Si è svolta invece, anche se in forma.