Tragedia a Montoro: malore in strada, muore 60enne Oggi il dramma. Inutili i soccorsi

Malore in strada, muore 60enne. Tragedia in centro a Montoro, dove un uomo si è sentito male in strada, colto da un improvviso malore. I soccorsi sono stati immediati. Gli operatori sanitari sono intervenuti tempestivamente e hanno provato a salvare la vita all'uomo, ma si è rivelato tutto inutile. Sul posto polizia municipale e carabinieri, oltre a numerose persone che hanno assistito alla scena straziante. Sotto choc la città della Valle dell'Irno. Dolore e sconcerto nella comunità.