Dramma a Torrette di Mercogliano: 52enne trovata morta in casa La donna si è tolta vita. Tragedia in Irpinia

Dramma in Irpinia, donna di 52 anni trovata morta in casa Torrette di Mercogliano. E' successo poco prima delle 15 di ieri. A rinvenire il corpo senza vita sono stati i Vigili del Fuoco di Avellino intervenuti in seguito alla segnalazione dei marito della donna. Inutili, purtroppo, i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale. La salma è stata liberata e consegnata ai familiari per poter celebrare i funerali. Era stato il coniuge ad allertare i soccorsi, una volta tornato a casa. La donna si era chiusa all’interno dell’abitazione e il marito non riusciva ad entrare. Sono arrivati subito i vigili del fuoco. I caschi rossi hanno aperto il portone d’ingresso e, purtroppo, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna in cucina. La donna in un momento di sconfroto si è tolta la vita impiccandosi. Di qui l’intervento di un’ambulanza e dei militari dell’Arma. Inutili i soccorsi. Un dramma nel dramma nella vita dei familiari. Mesi addietro la donna aveva perso suo figlio.