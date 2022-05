Margherita Di Giorgio lascia la giunta comunale guidata da Antonio Manzi Figlia dello storico sindaco di Carife è stata la prima eletta della lista il campanile

L'avvocato Margherita Di Giorgio lascia la lista presieduta dal sindaco Antonio Manzi. E' stata consigliere prima eletta nelle file della lista il Campanile nel suo paese.

Figlia dello storico sindaco di Carife Carmine Di Giorgio (nella foto accanto a lei), deceduto qualche mese fa motiva così la sua decisione: "Le difficoltà nell’attuale Giunta da un anno a questa parte a questa parte sono a mio avviso insuperabili. Ritengo dunque non sussistano più i presupposti per un mio impegno all’interno della Giunta, in quanto sono venuti a mancare quel rapporto di fiducia e quella comunicazione diretta e aperta che ritengo indispensabili per poter esercitare un confronto costruttivo anche, e soprattutto, nel momento in cui si presentano diversità di vedute e posizioni.”

Di Giorgio ricoprirà la carica di consigliere comunale in ossequio al mandato ricevuto dai suoi elettori ed elettrici. Ha sempre militato nelle file del centro destra e attualmente è responsabile enti locali con la Lega di Matteo Salvini.