Da Serino alla maglia azzurra della Nazionale. Mancini convoca Fabiano Parisi La tre giorni di stage a Coverciano. Pelosi: "Carriera costruita con umiltà, amore e sacrificio"

Da Serino alla Nazionale di Mancini: gioia azzurra nella verde Irpinia per la convocazione di Fabiano Parisi. Grandissima soddisfazione in Irpinia e per la comunità serinese: Fabiano Parisi è stato convocato dal ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, per uno stage a Coverciano che si terrà dal 24 al 26 maggio 2022, in vista degli imminenti impegni degli Azzurri alla Nations League.

In vista dei tre giorni di lavoro programmati dal CT Roberto Mancini presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, tra martedì 24 e giovedì 26 maggio, sono stati diramati i nomi dei 53 calciatori convocati dal Commissario Tecnico Azzurro. Prima chiamata per Fabiano Parisi, terzino sinistro originario di Serino (AV) che si è guadagnato la convocazione in nazionale maggiore attraverso prestazioni sontuose con la maglia dell’Empoli. Una gioia immensa per il pendolino di Serino, protagonista con la compagine toscana in Serie A nel campionato che sta per volgere al termine.

"Una brillante carriera costruita su sacrificio, umiltà e amore". Dice il sindaco Vito Pelosi. "Orgogliosi e fieri per la conquista di questo ennesimo traguardo sportivo, come amministrazione comunale di Serino esprimiamo la nostra gioia e la nostra immensa soddisfazione per la convocazione da parte di Roberto Mancini del compaesano Fabiano Parisi in nazionale. Non è la prima maglia azzurra della carriera del nostro 'pendolino' ma è sicuramente la prima di una lunga serie con la selezione maggiore. Serie D, Lega Pro, Serie B, Serie A e Nazionale sono finora state le tappe di una brillante carriera costruita sul sacrificio, l’umiltà e l’amore di una famiglia che incarna lo spirito di noi Serinesi. Forza Fabiano, il meglio deve ancora venire". Così, in una nota, l'amministrazione comunale di Serino.