Percorsi nelle valli del ben vivere: presentato il cartellone di eventi Un progetto affascinante finanziato dalla Regione Campania

Presentato nella sala consiliare di palazzo Portoghesi a Grottaminarda il cartellone di eventi "Percorsi nelle Valli del Ben Vivere" finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del Poc 2014/2020.

A presenziare la Conferenza stampa il commissario straordinario, Rosanna Gamerra per il Comune di Grottaminarda, ente capofila, mentre in rappresentanza degli altri 5 comuni il Sindaco di Bonito, Avvocato Giuseppe De Pasquale, inoltre presenti i referenti delle diverse associazioni del territorio coinvolte nel progetto.

Impossibilitati ad essere presenti, hanno inviato i propri saluti il direttore generale dell'agenzia regionale Campania per il turismo, Luigi Raia ed il funzionario Loredana Lanzotti.

«Un progetto che ho trovato in itinere - ha affermato il commissario straordinario Gamerra - e su cui abbiamo lavorato con gli Uffici comunali per portarlo a completamento al fine di non perdere un'occasione di rilancio del nostro territorio. Parlo di "nostro territorio" perchè mi sento parte di questa comunità da quando sono a Grottaminarda e non dimenticherò questa esperienza. Un programma di eventi nel segno della ripresa per attirare un turista sempre più esigente».

«"Percorsi nelle Valli del Ben Vivere" - ha aggiunto il Sindaco di Bonito De Pasquale – utilizza un filo storico comune tra questi territori per creare coesione. Quando i Comuni riescono a lavorare in sinergia, a mettere insieme non solo le idee ma anche le professionalità ne giova il territorio stesso. Eventi straordinari quelli presenti nel progetto che daranno la possibilità di conoscere i territori a chi verrà da fuori ma anche alle persone del luogo, perchè non sempre tutte le risorse di carattere storico ed architettonico sono conosciute».

20 appuntamenti distribuiti tra maggio, giugno, agosto e settembre nei comuni di Grottaminarda Bonito, San Sossio Baronia, Rocca San Felice, Vallata, Villamaina, tra trekking urbano, degustazioni di prodotti locali, concerti, mostre, rappresentazioni teatrali, cortei storici, dimostrazioni di tiro con l'arco e falconeria. Si comincia sabato 28 maggio a Rocca San Felice, alle 9,30, con un itinerario di “soft trekking” per visitare le affascinanti Mefite, poi la visita alle aziende agricole del “Carmasciano”, la degustazione del prelibato formaggio ed alle 15,00 la visita guidata del borgo medievale di Rocca San Felice, tutto a cura della Proloco “Ansanto”.

Domenica 29 maggio, invece, sarà Vallata la protagonista della visita guidata alla scoperta delle bellezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche del territorio con raduno alle ore 10,30 in Piazza Garibaldi, escursione nel borgo con visita ai monumenti, in particolare della Chiesa di San Bartolomeo e per finire, la degustazione del “Caciocavallo” a cura di Leonardo De Rosa.

L'intervento co-finanziato dal Poc Campania 2014/2020 Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura, rientra nel Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico ed Enogastronomico di portata Nazionale ed Internazionale e rientra nella brand identity "Campania.Divina". La Direzione artistica e la comunicazione sono a cura di Monica De Benedetto, mentre il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) è Pietro Antonio Del Grosso, Dirigente della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune di Grottaminarda.