A Montoro la prima unione civile: trionfa l'amore tra Rossella e Valentina La cerimonia in Comune. Centinaia i messaggi sul web

E' stata celebrata questa mattina a Montoro la prima unione civile tra due donne. "L’amore è il sentimento più bello che c’è: auguri a Rossella e Valentina. Montoro celebra il vostro matrimonio, bello esattamente come voi. Per voi un augurio di gioia e felicità - così scrive la pagina facebook Benvenuti a Montoro - dove sono apparsi centinaia di messaggi. Una bellissima foto ritrae Rossella e Valentina vesitite con lo stesso abito da sposa. Tantissimi i messaggi di auguri e di congratulazioni per il lieto evento. La cerimonia si è svolta presso la sede del Municipio, alla presenza del sindaco Girolamo Giaquinto. Location bellissima con un raffinato allestimento floreale a cura di Luigi Barbato, fiorista wedding planner. Fiorista molto noto per gli eventi in costeria amafiltana.

Le foto sono state pubblicate sulla pagina facebook "notizie dal comune di Montoro ".