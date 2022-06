Tutto pronto per la giornata ecologica al parco molinello di Grottaminarda In campo un movimento spontaneo di cittadini contro l'inciviltà e il vandalismo

Un movimento spontaneo di cittadini per ridare dignità al Parco Molinello, troppo spesso scenario di gesti di inciviltà e vandalismo.

Nasce così la "Giornata Ecologica" del 24 giugno, su iniziativa di semplici cittadini che hanno trovato l'immediata disponibilità e gratitudine da parte della nuova Amministrazione comunale e quindi il patrocinio morale dell'Ente.

Lo sfalcio dell'erba da parte della squadra di manutenzione comunale sta facendo emergere tanti rifiuti abbandonati ed un gruppo di cittadini ha deciso di contribuire alla pulizia sia per riappropriarsi del magnifico polmone verde detto anche "Macchio", sia per far trovare il massimo decoro ai visitatori che giungeranno sabato 25 giugno a Grottaminarda per l'appuntamento nell'ambito dell'iniziativa "Percorsi nelle Valli del Ben Vivere", progetto finanziato dalla Regione Campania che vede Grottaminarda Comune Capofila.

Ovviamente l'invito è esteso a tutta la comunità a partecipare, a dare una mano per questo gesto d'amore verso l'ambiente e verso un bene prezioso del proprio paese quale è il Parco Molinello. Si parte dall'ingresso al Parco di Via Condotto; la pulizia, infatti, riguarderà anche quella zona. L'appuntamento è alle ore 9 muniti di guanti da giardino, scarpe comode, cappellino per proteggersi dal sole ed una borraccia d'acqua.